Eduardo De Crescenzo a Ravello. Le interviste di un grande evento all’Auditorium Oscar Niemeyer che apre un gran 2019 per la Città della Musica. Indiscutibile che in Costiera amalfitana e anche in Campania questo Capodanno sia stata la cittadina della Costa d’ Amalfi , con la Fondazione Ravello e il Comune, guidato dal l’amministrazione di Salvatore Di Martino, ad aver offerto il miglior cartellone di eventi da Campanella ad Allevi fino a De Crescenzo che Positanonews ha seguito di persona con interviste a tutti i protagonisti grazie al video reporter Giovanni Russo , operatore video professionale, e Gigione Maresca, che oltre ad essere giornalista è conduttore di varie trasmissioni televisive, presenti col direttore di Positanonews Michele Cinque ad un evento che ha avuto un successo notevole.

Foto Izzo