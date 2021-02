Da Sorrento il liceo Salvemini, alle ore 12.00 la diretta su facebook. A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, i giovani delle scuole superiori si collegheranno all’incontro promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e dai Giovani per la Pace per ascoltare la testimonianza di Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah.

L’incontro sarà lunedì 8 febbraio alle ore 12:00, su Zoom per le classi coinvolte, e in live streaming su sito e social (Facebook e YouTube) della Comunità e dei Giovani per la Pace per tutti coloro che sono interessati.

Link di partecipazione per le scuole: www.giovaniperlapace.it/ilpaneperduto

È sufficiente una sola iscrizione se l’evento è seguito in presenza in classe

