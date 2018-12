Eclanese – San Vito Positano 2 – 0 . Ancora una sconfitta per la squadra della Costiera amalfitana in provincia di Avellino a Mirabella Eclano. Gli uomini di mister Macera devono ancora amalgamarsi e in terra d’ Irpinia, nonostante le grandi parate del portiere, han rimediato ancora una sconfitta rimanendo all’ultimo posto in classifica.