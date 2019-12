Anche quest’anno, in occasione della gara podistica Sorrento – Positano, Eav ha manifestato il suo sostegno all’evento, grazie alla presenza del presidente Umberto De Gregorio. Nel giorno in cui si festeggiano i 130 anni dell’Ente Autonomo Volturno, c’è stata la splendida opportunità di consolidare il forte legame che unisce la vesuviana con la città di Sorrento, sottolineando l’importanza del ruolo delle ferrovie per lo sviluppo turistico, favorendo il decongestionamento stradale nella costiera intera. Il tutto si è concluso col taglio della torta e la promessa, da parte del presidente De Gregorio, di cambiare il mondo Eav, migliorandolo, nei prossimi anni!