Dagli inviati di Positanonews , foto, video e interviste

Dall’ idea di Pietro Della Valle Food & Beverage Manager, Daniela Del Prete Presidente Associazione Dagal Creations Aps (Card Dagal Quality valorizzazione Eccellenze territoriali) e lo Chef Executive Luca Grande della prestigiosa location Dubai Village a Camposano (Na) dell’imprenditore Gaetano Ambrosio nasce un nuovo Format “Gran Galà Dagal” valorizzazione del Territorio attraverso Eccellenze Enogastronomiche di Arte culinaria.“Profumo di Crostacei” il tema della cena, conoscenza, ricerca, tecnica e arte dedicata agli addetti stampa e partner.Luca Grande in collaborazione con lo chef patissier Francesco Balestra mettono in campo la loro esperienza, conoscenza e fondono idee elaborando nuovi piatti tra sapore, giochi di colore e coreografie avvalendosi della materia prima di Aziende di Eccellenza :

La Rustichella Pasta Fresca Artigianale, Casa Barone Agricoltura Biologica nel Parco Nazionale del Vesuvio, Miele & Natura Apicoltura Biologica e ancora Caseificio La Marchesa, Bottiglieria 2017, Babà Re di Terre Pompeiane. A sposare il progetto la Workline Divise, Patrizia S. Unique Object Ceramic Art Designer, La Casa del Fiore di Antonio Marotta. I commensali avranno modo di assaporare piatti unici accompagnati dalla dolce e accattivante musica swing di Diego Perris Swing Orchestra. La serata sarà condotta dalla bellissima e nota presentatrice Magda Mancuso. Special Guest giudice di ALL TOGETHER NOW Raffaele Cibelli Showman. Innovazione anche nella comunicazione creata da Daniela Del Prete esperta in strategie pubblicitarie, la locandina ha un codice qr code, scannerizzando si accede alla pagina web del sito www.dagalcreations.com dove sono presenti tutti i Partner infatti vediamo oltre quelli già citati :

Positano news, Campania Felix, Movida Television, Food Style Percorsi Enogastronomici, Telercolano, Rino D’ Antonio Fotografo e sicuramente se ne aggiungeranno ancora.