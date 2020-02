Proseguono ininterrottamente, giorno e notte, le operazioni di dragaggio del porto di Salerno con la nave Breydel. La speciale nave ha una lunghezza di 121 metri, e un tubo aspirante a tramoggia di un diametro di 1.2 metri. Ha una capacità di 9.000 metri cubi di materiale aspirato. Si muove nell’ambito del porto in maniera attenta e autonoma senza inficiare il traffico quotidiano di traghetti di linea ne navi da carico. Riempita la pancia dei sedimenti sabbiosi del fondo del porto li va a scaricare a 10 miglia fuori dal golfo di Salerno Agropoli. I lavori dureranno fino a quando presso la banchina del molo Manfredi all’altezza della stazione marittima di Zaha Hadid non avremo una profondità tale da far attraccare con agevolezza tutte le navi passeggeri.