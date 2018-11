“E’ una guerra e anche una casa editrice può essere un’arma, le nostre armi sono la Bellezza e la Cultura”. Colpisce davvero questo parroco del Rione Sanità, don Antonio Loffredo, che don Pasquale Irolla ha invitato in un’inedito incontro nella Chiesa di San Michele Arcangelo questa sera a Piano di Sorrento . Un evento eccezionale legato alla cronaca nazionale, oggi tutti, non solo in Campania, stanno parlando del caso dei ragazzi del Rione Sanità, della loro valorizzazione delle catacombe di San Gennaro e della vita che hanno dato a questo quartiere dimenticato di Napoli