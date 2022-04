Giornata letteraria gastronomica in collaborazione con l’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina. Dopo la conferenza del Prof Elio Angrilli sui personaggi minori della Divina Commedia, lo chef Umberto Esposito, già noto, in quanto vincitore portabandiera dell’Istituto San Paolo di un premio internazionale a Treviso, e la sua brigata, Ester Milano,Giampiero Nunzet, Domenico Scala, hanno confezionato per noi una serie di finger food tratte dalle indicazioni della Divina Commedia. Il successo è stato oltre le aspettative, carne in umido e panem verum sono stati interpretati magistralmente da questi giovani chef, in modo tale che le signore dell’UNITRE li hanno tempestati di domande.