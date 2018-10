Il Porto di Napoli è chiuso. Sotto la costa sorrentina stabiese, tante navi a ridosso del maltempo. MSC SEAVIEW e COSTA FASCINOSA, impossibilitate ad entrare nel porto di Napoli per il forte vento, sono alla cappa a poche miglia dal Capo di Sorrento. Anche i traghetti RO-RO Splendid e Jolly Diamante e tante navi merci e container MSC Vittoria non potendo entrare in Napoli sono in attesa di condizioni meteo migliori. Il mancato scalo per i passeggeri e per i traghetti comporta notevoli disagi per tutta la organizzazione e soprattutto per le persone in ostaggio del cattivo tempo. Rarissima evenienza quella del porto di Napoli chiuso, infatti