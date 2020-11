Il TGR Campania dedica un servizio alla crisi del turismo in penisola sorrentina ai tempi della pandemia e, soprattutto, alla situazione attuale che vede, a seguito della nuova chiusura dopo l’istituzione della zona rossa, un netto calo dei turisti. Sorrento si presenta vuota e con moltissimi negozi chiusi. Pochissime le persone in giro per le strade. Un silenzio ed un vuoto che contrastano con le luminarie natalizie già installate. Tante le famiglie in difficoltà alle quali il Comune va incontro con un sostegno economico.