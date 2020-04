Il Museo Correale c’è. Più che una mostra, più che un tour virtuale, più che un racconto in pillole, una serie di opere d’arte in anteprima da queste pagine. Novità assolute anche per i sorrentini. Al terzo piano, nel salone del sotto tetto, qualche settimana prima della chiusura invernale, è stata approntata una esposizione, più che una mostra, di una serie di opere d’arte, dipinti, medaglioni e cornici, straordinari e mai visti prima da gran parte degli estimatori di questo museo. L’operazione fa parte della grande stagione di restauri intrapresa da qualche anno, voluta dal Direttore Filippo Arch. Merola e avallata dal Presidente della Fondazione Correale. Più che essere rivolta al pubblico, l’esposizione è indirizzata ad eventuali sponsor che vogliono partecipare al restauro, ogni opera ha il suo preventivo per essere restaurata e il partner può scegliere la cifra con la quale contribuire.

Particolarmente suggestiva la deposizione dalla croce, o le Nature morte alla maniera dell’abbate messinese.