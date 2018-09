Inaugurazione mostra: “Gli arsenali monumentali del mediterraneo. Recupero e valorizzazione delle aree portuali”

Amalfi con i suoi antichi arsenali, restaurati, valorizzati e musealizzati, ma soprattutto fruibili, risulta tra i capostipiti della manifestazione di apertura del NAPLES SHIPPING WEEK 2018.

Gli spazi urbani sono parte integrante della vicenda storica narrata nei Musei. Ed ecco che in molte città portuali del Mediterraneo si è pensato di recuperare gli arsenali navali. Come per le fortezze anche per gli arsenali marittimi si è riflettuto sulla necessità di un riuso e di una valorizzazione di antichi spazi urbani carichi di storia e di memoria. In occasione della Naples Shipping Week 2018 il Museo del Mare di Napoli organizza con l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del Consiglio Nazionale di Ricerca di Napoli una mostra sugli arsenali monumentali del Mediterraneo. Napoli con il suo arsenale al Molo San Vincenzo presente solo sulla cartografia proporrà un percorso all’insegna della storia negli arsenali del Mediterraneo.

Sala Caracciolo, Molo San Vincenzo. Organizzato dal Museo del Mare di Napoli

In collaborazione con il CNR-ISSM e l’Ordine ingegneri di Napoli

La mostra sarà visitabile dal mercoledì al sabato dalle 9 alle 13