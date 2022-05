Tra i preti animatori di questa parrocchia caprese, Maria SS della Libera – Chiesa di San Costanzo, vi è un giovane carottese Nello D’Alessio, che si fa apprezzare tanto dalla gente per il suo operato, con la chitarra, con la parola e con la disponibilità, per essere social e promotore di varie attività.

I festeggiamenti in onore di San Costanzo si terranno venerdi 13 maggio 2022, alle ore 18.00 processione per il borgo antico. La cosa speciale di questa festa e di questo santo , è che subito dopo la processione tutti i Costanza e Costanzo si ritrovano in chiesa per una messa comune.

Il busto di San Costanzo in argento, fusione in forma è opera di De Angelis Nicola.L’opera fu commissionata dal Vescovo di Capri Michele Gallo Vandeneynde nel 1715. L’autore è l’argentiere avellinese Nicola De Angelis; i consoli sono Geronimo di Benedetto e Giovan Battista D’Auria. Il punzone sormonatato da corona indica che fu eseguito intorno al 1714/1715. La fattura è pregevole, curata in ogni particolare; le caratteristiche sono peculiari dell’argenteria religiosa del tardo-seicento. Sulla base – DIVO CONSTANZIO CAPREARU8M INSULA PATRONO AMATISSIMO SIMULACRUM HOC EX PUBLICAE ANNONAE QUESTU/ PIORUMO HOMINUM SUBSYDYS GRATI CIVES CONSTRUXERE ANNO AD ORBE REDEMPTO 1715 DIGNITISSIMO PRAESULE ILL. REV.MO/ D. MICHAEL/VANDAI – lettere capitali – latino