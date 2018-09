In occasione del concerto tenuto dall’orchestra dell’ISTITUTO GRANDI, presso il chiostro della Lobra a Massa Lubrense, per il PREMIO VERVECE 2018, abbiamo incontrato la neodirigente scolastica Daniela Denaro, alla prima uscita ufficiale, diciamo così, e l’abbiamo intervistata per conoscerla e farla conoscere. “L’importanza delle musica nella crescita e nello sviluppo dei ragazzi” è una delle cose dette nell’intervista dalla Dott.ssa Denaro. Sorrentina doc, figlia d’arte, possiamo dire, in quando i suoi genitori hanno dedicato alla scuola e all’insegnamento le loro vite.