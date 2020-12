Sappiamo che ci stiamo avvicinando verso un’altra festa importante per tutti noi che quella del Capodanno. Questo programma natalizio comincia ad andare oltre quello che ci circonda e a toccare un po’ i vari paesi europei o nel mondo e quindi troviamo sia la musica di Bartok dei paesi dell’est sia napoletanissima fantasia per il clarinetto di Miceli, sia l’America con Summertime. Per chiudere con Palladio.

Non posso che dire: buon ascolto.

Queste le parole con cui il maestro Gaetano Russo, direttore della Nuova Orchestra Scarlatti, a presentare il concerto di Natale nella Chiesa S. M. Assunta di Positano tenutosi ieri.

Foto: Giuseppe Di Martino