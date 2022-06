La banda musicale già di buon mattino in Piazza Cota , ad annunciare la festa del 2 giugno 2022. Man mano arrivano tutte le autorità civili e militari, le associazioni , che raggruppatesi presso il Circolo Anziani , partono per la sfilata nella piazza , fino al monumento ai caduti, ove gli alunni delle scuole di Piano depongono la corona di alloro. Sobria e sintetica, come vogliono questi nostri temi di guerra. E’ mancato un discorso, un racconto , la lettura di un pensiero, come negli altri anni, ma con i morti e le distruzione nelle nazioni vicine, qualsiasi parola sarebbe stata superflua.