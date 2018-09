Dopo il successo dell’anno scorso, quest’anno replicheremo la cena in bianco. Le recenti disposizioni sulla pubblica sicurezza ci hanno costretto a qualche piccola modifica nel format originale. In particolare, comunicheremo sin d’ora il luogo dell’evento che si terrà, con qualche piccola sorpresa rispetto all’anno scorso, nuovamente nella meravigliosa Villa Fondi de Sangro.

Quest’anno, nell’ottica di migliorare la qualità dell’evento, abbiamo apportato qualche modifica rispetto all’anno scorso.

Tutti coloro che vorranno partecipare dovranno prenotarsi tramite questa pagina, comunicando il numero dei partecipanti al tavolo. Il consiglio è sempre quello di affrettarsi perchè i posti non sono moltissimi.

Cosa dovranno fare i partecipanti?

Dovranno portare da casa le vivande, le posate, i bicchieri, le tovaglie, i tovaglioli e tutto quanto potrà rendere speciale il loro tavolo. L’organizzazione fornirà invece tavoli e sedie.

Due regole fondamentali:

1) Divieto di plastica.

2) Obbligo di bianco (sia nell’abbigliamento che nella cura del tavolo).

Per la cura del tavolo potrete scegliere qualsiasi oggetto teso ad “abbellire” e rendere speciale il tavolo (ben accetti sono candele e candelabri).

Quest’anno avremo una giuria d’eccezione, presieduta dall’associazione Unitre, che sceglierà e premierà il tavolo più bello.

Il premio sarà una sorpresa.

L’evento, a differenza dell’anno scorso, inizierà alle ore 18:30. Sarà importante arrivare puntuali perchè ognuno dovrà occuparsi dell’allestimento dei tavoli.

L’evento come da format sarà completamente gratuito.

Ringraziamo anche quest’anno il Comune di Piano di Sorrento per averci ospitato, l’Arci di Piano Sorrento, Il Forum dei giovani di Piano di Sorrento e l’associazione Unitre per l’organizzazione dell’evento.

Affrettatevi a prenotarvi.

A presto.

Villa Fondi. Cena in bianco. Pubblicato da Sara Ciocio su Domenica 2 settembre 2018