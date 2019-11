Questa mattina Castellammare di Stabia ha dovuto subire l’ennesima esondazione del fiume Sarno. Cittadini in difficoltà soprattutto in via Ripuaria, dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con dei gommoni, per portare in salvo le famiglie dalle loro abitazioni situati nel letto del fiume. Le immagini sono di Stabiesi al 100%.