Oggi Positanonews ha ascoltato Don Francesco Guadagnuolo della Caritas interparrocchiale che ha illustrato i provvedimenti messi in atto in questo periodo di emergenza sanitaria a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà, stante anche l’assenza al momento della mensa che resta chiusa non essendo in grado di rispondere a quanto richiesto dalle normative anti-Covid.