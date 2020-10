Capri. Oggi si taglia il nastro inaugurale del collegamento elettrico “Terna” con l’isola azzurra. Una “cerimonia” che servirà a celebrare il completamento dell’opera che ha visto anche il secondo cavo, dopo il primo del 2017, entrare in funzione, consentendo all’area Sorrento-Torre Annunziata-Capri di far parte di un unico sistema “ad anelli”. Sul posto, a documentare l’evento, gli inviati di Positanonews Lucio e Sara.

“Un evento blindatissimo per l’accensione e il collegamento alla rete nazionale”, raccontano gli inviati, che al momento hanno intervistato il sindaco, il vescovo e il parroco di Capri. Uniche personalità al momento pervenute. Il Governatore Vincenzo De Luca non riuscirà a essere presente. Aggiornamenti sul premier Giuseppe Conte. Il maltempo non è d’aiuto.

Prima fase la visita riservata per le autorità alla “Stazione Terna” insieme a una delegazione ristretta dell’azienda, poi il via all’evento durante il quale verrà anche ribadito che la stazione elettrica di Sorrento, «entrata in esercizio» a fine settembre, sarà completata con rifiniture estetiche, rivestimento muri perimetrali in tufo e giardini pensili entro fine anno. Ad aprire la manifestazione la proiezione di un video corporate che evidenzierà come le apparecchiature elettriche per la stazione di Capri siano state «completamente mimetizzate nel paesaggio». La scaletta dopo il saluto del sindaco di Capri Marino Lembo, prevede gli interventi dell’amministratore delegato di Terna Antonio Donnarumma e di Conte, che dovrebbe prendere parola per una decina di minuti, prima dei saluti conclusivi e della ripartenza alla volta della capitale e più tardi delle ore 18.30.

