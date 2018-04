IN PIAZZA COTA IL 16-17-18 MARZO 2018. Tante visite mediche gratuite per tutti – La prevenzione è vita!

Il Campus Salute ONLUS nasce nel 2010 per la volontà di un gruppo di professionisti che decidono di mettere in campo le loro esperienze per la promozione della salute, della prevenzione delle malattie e delle disuguaglianze sociali in tema di salute e di prevenzione.

Il suo nome iniziale “Il Villaggio della Salute” è stato sostituito nel novembre 2012 dalla sua denominazione ufficiale “Campus Salute” per meglio rappresentarne la missione strategica e per rispondere alle esigenze di uno sviluppo nella comunità europea (la versione inglese Health Campus).

Lo Scopo del Campus Salute ONLUS è la promozione e la diffusione della cultura della prevenzione primaria delle malattie attraverso iniziative di tipo sanitario, culturale, educativo e scientifico. Tra le tante iniziative già effettuate: congressi e convegni sui temi dell’alimentazione con particolare riguardo alla protezione della dieta mediterranea e della cultura della salute, campagne informative nelle scuole e numerose manifestazioni con visite gratuite.

Infatti, il “must” del Campus Salute ONLUS è l’organizzazione di un vero e proprio ospedale da campo con ambulatori specialistici organizzati nelle piazze e/o in luoghi pubblici per avvicinare la popolazione alla visita medica specialistica al di fuori delle strutture deputate a tali attività come ospedali, presidi ospedalieri, ambulatori pubblici e privati. Questa organizzazione permette di effettuare prestazioni specialistiche di elevato valore professionale evitando alla popolazione il contatto con l’ambiente ospedaliero, foriero di contenuti psicologici non sempre ben accetti da chi si sente in buona salute.