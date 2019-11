Gli inviati di Positanonew Sara Ciocio e Lucio Esposito hanno supportato nel progetto di Alternanza Lavoro degli studenti del Liceo Salvemini di Sorrento con i docenti Felice Senatore e Angela Esposito presso Booksophia Festival della classicità. Riportiamo di seguito articoli e video realizzati dagli studenti.

“Non c’è ostacolo più insuperabile di quella maledetta indifferenza”: questo è il messaggio trasmesso dal grintoso Salvatore Cimmino durante la conferenza tenutasi a Massa Lubrense (NA) il giorno 15/11/19, in occasione della III edizione di Booksophia.

Il relatore, in seguito all’amputazione di una gamba a causa di un osteosarcoma, decide di girare il mondo per diffondere conoscenze e sensibilizzare la società sugli ostacoli fisici e mentali determinati dalla disabilità. Oggi è stato accompagnato nella testimonianza da Mario Esposito, studente dell’ultimo anno dell’Istituto San Paolo, affetto da una severa forma di handicap.

Ma in che modo si può permettere a persone con disabilità di vivere senza barriere?

Già nel De Architettura di Vitruvio emerge il concetto della progettazione adatta a qualsiasi persona, come ci ricorda il relatore, arch.Vittorio Ceradini.

Eppure, da duemila anni ancora non siamo capaci di rendere accessibili a tutti alcune strutture. Da qui l’accorato monito di Cimmino e Ceradini sull’importanza di sensibilizzare la società tutta attraverso formazione e informazione. Costruire in maniera lungimirante abbattendo ogni barriera architettonica, non solo per ridurre i futuri costi, ma anche per distruggere barriere sociali (e culturali): questo è il fine.

Tuttavia, nonostante i progressi sociali, siamo ancora gravati da preconcetti, terrorizzati dalla diversità, o indifferenti al bisogno dell’altro.

Grazie Mario e Salvatore, la vostra energia ed ottimismo, la determinazione e l’entusiasmo dei vostri sogni ci hanno trasmesso un’ importante lezione di vita.