Chi tena a mamma è ricc e nun o’ sape.

La redazione di Positanonews, per questa festa speciale, in un anno speciale, dedica e fa gli auguri alle mamme di oggi, di ieri e di domani, con una delle poesie più struggenti, A Mamma, di Salvatore di Giacomo. Lo facciamo nei luoghi e nelle ore di don Salvatore, presso l’hotel Lorelei di Sorrento. Grazie alla magnanimità del patron Angelo Apuzzo, che ci ha concesso di accedere direttamente sulla terrazza, nel luogo preferito, ove era posizionata la sua poltrona in vimini. Qui con la collaborazione del poeta Rosario di Nota, sorrentino doc, abbiamo declamato e videoregistrato la poesia di di Giacomo.

Chi tene ‘a mamma

è ricche e nun ‘o sape;

chi tene ‘o bbene

è felice e nun ll’apprezza

Pecchè ll’ammore ‘e mamma

è ‘na ricchezza

è comme ‘o mare

ca nun fernesce maje.

Pure ll’omme cchiù triste e malamente

è ancora bbuon si vò bbene ‘a mamma.

‘A mamma tutto te dà,

niente te cerca

E si te vede e’ chiagnere

senza sapè ‘o pecché,

t’abbraccia e te dice:

“Figlio!!!”

E chiagne nsieme a te.

Non abbiamo certezza che la poesia sia stata scritta qui, su questa terrazza sorrentina, ma suggestionati dal mare immenso presente nella poesia, ci lasciamo affascinare e condividiamo con voi lettori questi versi possenti, resi ancor più vivi e sempre attuali dalla voce e dalla mimica del poliedrico Rosario di Nota. Il quale, preso dal momento, ci regala la lettura di una di Ungaretti, tradotta in vernacolo, e un scritta da egli stesso. Il risultato di questa operazione lo giudicare voi dalle immagini del video, noi ci inchiniamo e facciamo un abbraccio alle MAMME.