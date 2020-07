Coniugare insieme ingredienti, come arte ,cultura ed eccellenze locali, è una formula messa a punto dai fratelli Attardi nel loro moderno e accattivante locale. In pieno centro storico, metti una serata con le immagini di Gianfranco Capodilupo, il commento di un appassionato del nostro territorio, come Raffaele e del buon cibo e l’obiettivo è centrato. In particolare, le foto dall’alto del sito archeologico della regina Giovanna, sono per gli appassionati come le piantine in sezione tra le mani di un architetto, si riescono ad evidenziare particolari e riflessioni altrimenti non possibili. Tra gli ospiti il prof Enzo Puglia e Luigina, ing Giovanni Guarracino e Mena, Fabrizio Guastafierro e tante altre personalità del mondo della cultura sorrentino e oltre. A suggellare la serata un menu a base di bufala, dal fiordilatte al ragù, al gelato. Le larghe vedute dei Fratelli Attardi si svilupperanno in un programma con cadenze settimanali, appuntamento il giovedì sera con temi e sorprese diverse.