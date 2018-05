Positano. a Fornillo, l’inaugurazione di “Angelo“ la pasticceria artigianale che dal 1970, col suo storico laboratorio a Praiano, ha deliziato i palati di tutti gli abitanti della zona. Un uomo che avrebbe potuto vantarsi in tutti questi anni d’un esperien za difficile da eguagliare, un ‘maestro‘ della grande cultura gastronomi ca e delle tante materie prime del territorio, impiegate nella creazione di sapori e profumi identitari, della tradizione Costiera. Tante persone sono state ieri lì presenti per l’apertura, felici di poter ritornare a gustare le prelibatezze che ricordano da sempre, in un clima accogliente e familiare. Ancora auguri a tutta la famiglia Collina, per l’inizio di questa nuova “dolce avventura”.