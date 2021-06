L’UNITRE ( università delle tre età della penisola sorrentina) coordinata da Lucio Esposito hanno visitato con grande piacere e meraviglia il parco del Vittoria. La enorme quantità e diversità di piante, i tanti reperti e aree archeologiche, l’assetto e soprattutto l’accoglienza ne fanno un preziosissimo scrigno di tesori. Grazie alla disponibilità dei proprietari e all’accortezza di Francesca Imparato, le tante signore dell’Unitre, hanno fruito, guidati dal maestro giardiniere Aniello e dalle conoscenze archeologiche di Lucio Esposito, di un tour spettacolare , tale e tanto da uscirne stralunati per profumi e bellezze. La raccolta di colonne e capitelli di epoca romana, i ruderi di un impianto termale, sempre di epoca romana, sistemati e volti alla fruizione e valorizzazione degli ospiti, soprattutto la Crypta, leggibile in tutta la sua grandezza, sono un vero e proprio museo a cielo aperto.

Il maestro giardiniere Aniello ci ha fatto accarezzare con lo sguardo la collezione di Aceri Giapponesi nelle sue tante diversità, le Camelie fatte albero, l’orto , il viale superfiorito, senza tralasciare di raccontare piccoli aneddoti come la presenza giornaliera di Donna Lidia alla cura delle piante. Le signore vista tanta disponibilità , ne hanno approfittato andando abbondantemente oltre l’ora assegnatagli per il tour, martellando Aniello con tante domande. Perchè queste spighe di grano all’inizio dei filari di cavoli toscani ? Cosa ne fate della produzione di questo olio , di questo ortaggi? Insomma , un delirio di sensi e saperi, per festeggiare insieme per la prima volta dopo il covid questa importate passeggiata.

APPUNTAMENTO IN GIARDINO 5 – 6 giugno 2021 Aderisce anche il Parco del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dalle ore 10 alle ore 16.00 sarà possibile su prenotazione (events@exvitt.it) partecipare ad una visita guidata del parco a cura del capo giardiniere. Sarà anche possibile pranzare al ristorante Orangerie nell’agrumeto dell’hotel, con sconto riservato ai partecipanti. ll Grand Hotel Excelsior Vittoria fu edificato sulla roccia vulcanica sopra un sito archeologico dove sorgeva la villa dell’imperatore romano Augusto. Da cinque generazioni questa sontuosa dimora appartiene alla famiglia Fiorentino. L’avventura ebbe inizio nel 1834 quando venne costruita la villa Vittoria. Successivamente fu edificata l’eccentrica villa Favorita, nello stile di uno chalet svizzero, terminata nel 1875 circa ed in seguito, nel 1882, la villa Rivale. I tre edifici, di ispirazione architettonica diversa, ma legati da un destino comune, si incatenano formando il complesso alberghiero come ci appare oggi, immersi nella rigogliosa vegetazione di un ampio parco mediterraneo di due ettari, unico nel suo genere.L’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia promuove “Appuntamento in Giardino”, in programma sabato 5 e domenica 6 giugno 2021, con il patrocinio del Ministero della Cultura. La manifestazione, pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei.