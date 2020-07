Anche a Sant’agnello un semaforo sul Corso Italia , da Piano di Sorrento un percorso ad ostacoli e ai Colli di Fontanelle è un mistero. Caos per lavori in Penisola Sorrentina, si parte da Meta per trovare i lavori dal Cavone sulla S.S. 145, fra transenne e semafori, disagi di tutti i tipi, anche a Sant’Agnello il semaforo. Ai Colli di Fontanelle , verso Massa Lubrense, pure c’è un semaforo da settimane, qui è un vero e proprio mistero, come i lavori alla sezione staccata del San Paolo di cui non si vede ombra.