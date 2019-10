ESCLUSIVA il video ad Amalfi del muro crollato.

Il caos dovuto all’incidente della gru crollata sul muro della SS163 “Amalfitana”, che nelle prime ore dell’alba di questo giovedì 31 ottobre ha terrorizzato i cittadini della Costiera, è giunto al termine in queste ore. Infatti proseguono i lavori dalle autorità competenti per mettere in sicurezza i cittadini delle abitazioni limitrofe dalla perdita di gas e dal crollo del muro, dopo aver ripristinato la viabilità.