Ecco come il parcheggiatore agiva illecitamente, facendosi consegnare personalmente il danaro per il pagamento della sosta. Nelle immagini fornite dall’Arma dei Carabinieri, si vede il dipendente dell’Amalfi Mobilità, si vede l’uomo che consegna il gettone scarico in cambio di denaro per azionare la sbarra. Nel video si assiste alla truffa ai danni di due ignari turisti, che poi in caserma hanno denunciato e confermato quanto era accaduto. Questo ha permesso di incastrare il 65enne operatore amalfitano, tratto in arresto due giorni fa, ed indagare su un altro dipendente della stessa società partecipata che gestisce le aree di sosta. Il comandante Umberto D’Angelantonio sta proseguendo le indagini per approfondire il caso.