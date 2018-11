Amalfi. La fontana marmorea di Sant’Andrea è stata oggetto negli ultimi mesi di lavori di restauro e consolidamento per ridonarle tutta la sua bellezza e tra pochi giorni sarà nuovamente possibile ammirarla. I lavori sono stati realizzati grazie all’utilizzo delle somme provenienti dalla tassa di soggiorno e condotti dalla ditta di Isernia “ACF Restauri” che si era aggiudicata l’appalto. L’intervento fatto domani sarà presentato presso la Soprintendenza di Salerno i cui tecnici hanno costantemente visionato i lavori. La fontana di Sant’Andrea Apostolo, conosciuta anche come del Popolo, risale al 1760 ed è costituita da una statua di marmo raffigurante l’apostolo Andrea con ai suoi piedi quattro figure angeliche, anch’esse scolpite nel marmo. Al centro troneggia la figura di una sirena, a sinistra troviamo una colomba ed a destra un proteo marino il cui volto, secondo la leggenda, sarebbe quello di un pescatore amalfitano. Sembra che l’opera inizialmente si trovasse ai piedi della scalinata del Duomo e che verso la fine dell’Ottocento fu trasferita nell’attuale posizione. La riconsegna alla città della fontana avverrà in concomitanza con la festa patronale di Sant’Andrea