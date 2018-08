“alla Tavola della Principessa Costanza” è una Festa Medievale per eccellenza in tutta l’Italia meridionale,per location, figuranti e con Itinerario artistico gastronomico nella Diano dei Principi Sanseverino di Teggiano (Salerno) 11-12-13 agosto 2018

PROGRAMMA

ore 17:30: Piazza San Cono

inizio spettacoli

Accoglienza dal Seggio dei notabili di Diano

dal Castello Macchiaroli sino all’Antico Seggio e ritorno

ore 19:30: Piazza dello Stato di Diano

Spettacoli in onore della Principessa Costanza

Apertura del Banco di Cambio

Monete del XV secolo

Apertura delle taverne con i piatti medioevali

Sbandieratori e musici dello stato di Diano; Tamburine dello stato di Diano; Nobilissimi Tamburi, Balestrieri e Sbandieratori “Parte di Sopra” di Assisi; Trombonieri “Senatore” di Cava dei Tirreni; Arcieri del Sud di Napoli; Arcai Arcieria storica Napoli; Associazione culturale di ricostruzione storica “Aper Labronicus”; Gruppo Storico “Spadaccini di Assisi”; Ensemble di musiche medievali e rinascimentali “Rosa Aulentissima”; Compagnia dei Tre Leoni; I canti dei Monaci della Grancia di Buonabitacolo; Ricostruzione vecchi mestieri nel Chiostro della SS. Pietà a cura del Liceo Artistico “ Pomponio Leto”; Cafè con Leche Circus. ore 00:30: Piazza San Cono

Spettacolo di Danza e fuoco precede l’assedio al castello di Diano.

STORIA

Nel 1480 Antonello Sanseverino, principe di Salerno e Signore di Diano sposa Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino, e insieme si recano in visita a Diano (odierna Teggiano) dove per l’occasione l’intero feudo contribuisce ad organizzare grandiosi festeggiamenti in loro onore.

Percorrendo le antiche stradine ci si imbatte in fedeli ricostruzioni di ambientazioni e vecchi mestieri come il fabbro, il vasaio, lo scalpellino, il vetraio, il cuoiaio, le ricamatrici e tessitrici, lo scrivano e lo speziale.