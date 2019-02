Dall’inviato Antonino Reale

Si è aperto oggi, venerdi 22 febbraio a Firenze, il SALONE DELL’ARCHEOLOGIA E DEL TURISMO CULTURALE, la presenza della Campania con le sue istituzioni e i suoi direttori come Giulierini e Osanna, è forte e sentita. Nei programmi delle giornate di lavoro troviamo prima Ercolano, il Miglio Sacro alla Sanità, le recenti scoperte di Pompei e la mostra Sichuan al Museo archeologico nazionale di Napoli.

Statue della Sardegna, regione ospite di quest’anno.

FIRENZE

Palazzo dei Congressi 22-24 febbraio 2019

Con il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Sala Onice ore 14:00 – 15:30

1738 LA SCOPERTA DI ERCOLANO

Marcello Venuti: politica e cultura tra Napoli e Cortona

A cura di MAEC Cortona

Alberto Ricci presidente Comitato tecnico del MAEC

Paolo Giulierini direttore MANN

Ingresso libero e gratuito

SABATO 23 FEBBRAIO 2019

Auditorium 8:45 – 18:00



XV Incontro Nazionale di Archeologia Viva – II parte



A cura di Piero Pruneti

Ingresso libero e gratuito

8:45

Dario Di Blasi direttore artistico di FIRENZE ARCHEOFILM

Giuditta Pruneti direttore editoriale

Presentazione del Festival internazionale del cinema di Archeologia Arte Ambiente 2019

9:05

Giovanni Distefano direttore Polo Museale di Ragusa

«I giovani e lo sport nella Sicilia ellenistica: un ginnasio nel magnifico scenario rupestre di Cava Ispica»

9:30

Donato Coppola Museo Civiltà preclassiche Murgia meridionale – Ostuni (Br)

«”Pietre da caccia” nella grotta-riparo di S. Maria di Agnano a Ostuni e il culto della Grande Madre alle soglie dell’Olocene»

9:55

Don Antonio Loffredo direttore Catacombe di Napoli

«”Miracolo di San Gennaro” al Rione Sanità: rinascita dal basso (anzi… dal sottosuolo!) di un grande complesso monumentale»

10:20 Pausa

11:00

SAMI – Società Archeologi Medievisti Italiani

PREMIO “RICCARDO FRANCOVICH”

Presiede Paul Arthur docente Archeologia medievale all’Università del Salento

Premiazione musei-siti vincitori 2019

Premio speciale a Maurizia Giusti (Syusy Blady), Marco Melluso, Diego Schiavo per la divulgazione del Medioevo

12:00

Andrea Carandini presidente FAI – professore emerito di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana

«Roma fra Agrippina e Adriano»

12:30

Presentazione de Il cacciatore di dinosauri, regia Massimiliano Sbrolla, produzione Zoofactory

Marco Cattaneo direttore National Geographic Italia

Federico Fanti paleontologo Università di Bologna

12:45 Pausa

14:00

Massimo Osanna direttore generale Soprintendenza di Pompei

«Pompei non finisce mai di sorprendere: ultime dagli scavi»



14:30

DEDICATO AD AGRIGENTO

«”Ponti”… di vista: il viadotto Morandi di Agrigento e la Valle dei Templi»

Sebastiano Tusa assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana

Calogero Firetto sindaco di Agrigento

Andrea Carandini presidente FAI

Vittorio Sgarbi critico d’arte

Ugo Dibennardo direttore Operation e Coordinamento Territoriale ANAS con gli ingegneri Luigi Carrarini e Paolo Mannella

16:30 Pausa

17:00

Giorgio Murru coordinatore scientifico Museo Zapata di Barumini e direttore Museo dei Menhir di Laconi

«Torri e templi nella Sardegna Nuragica»

17:25

Miljenko Domijan presidente Consiglio Nazionale per i Beni Culturali della Croazia

«Messaggi dall’Adriatico: Zadar/Zara, storica capitale della Dalmazia»

Introduce Branko Dukic sindaco di Zara

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019

Auditorium 8:45 – 18:00



XV Incontro Nazionale di Archeologia Viva – III parte



A cura di Piero Pruneti

Ingresso libero e gratuito

8:45

Proiezione dello speciale di Rai Cultura “Italia, viaggio nella bellezza”: I Paesaggi della Preistoria. L’Italia del Paleolitico (50’) di Stefano Di Gioacchino e Alessandro Varchetta, regia Stefano Lorenzi, consulenza scientifica Luca Peyronel

Introduce Luca Peyronel docente di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico all’Università degli Studi di Milano

9:55

Fabio Martini docente di Paletnologia all’Università di Firenze

«Ricordando Paolo Graziosi: quel pioniere geniale dell’archeologia preistorica…»

10:20

Rai Storia racconta il patrimonio

A cura della direzione di Rai Cultura un approfondimento sui due format di Rai Storia dedicati ai siti culturali del nostro Paese: “Italia, viaggio nella bellezza” e “Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco”

Giuseppe Giannotti vicedirettore Rai Storia / Rai Cultura

Eugenio Farioli Vecchioli autore e capo progetto Rai Cultura

10:50 Pausa

11:30

Presentazione/proiezione di Antico presente (19’) con il regista Lucio Fiorentino

11:55

Paolo Giulierini direttore MANN

Giuliano Volpe Università di Foggia

«La Cina in Italia. Mortali immortali: i tesori dell’antico Sichuan al Museo archeologico nazionale di Napoli»

Ran Hong Lin Istituto di Ricerca per l’Archeologia del Sichuan

Yi Li Istituto di Ricerca per l’Archeologia di Chengdu

«La collaborazione tra Italia e Cina per i beni culturali»

13:00 Pausa

14:00

Franco Marzatico soprintendente ai Beni Culturali Provincia autonoma di Trento

«Archeologia verticale. Preistoria in alta quota»

Franco Nicolis direttore Ufficio Beni archeologici Provincia autonoma di Trento

«Archeologia verticale. Storie senza storia»



14:30

Marcello Barbanera Sapienza Università di Roma

«A banchetto con Dioniso: la Villa dei Mosaici di Spello»

Introducono Fernanda Cecchini assessore Cultura Regione Umbria e Moreno Landrini sindaco di Spello (Pg)

15:00

Antonio Zanardi Landi presidente Fondazione Aquileia

Cristiano Tiussi archeologo e direttore Fondazione Aquileia

«Aquileia: 2200 anni dalla fondazione»

15:30 Pausa

15:50

Alberto Angela divulgatore scientifico e scrittore

«Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità»



Ingresso libero e gratuito