A Radio Incontro Terni, Michele De Lucia , sindaco di Positano , espone le regole per la ripartenza del turismo dalla balneazione e agli alberghi “Da luglio saremo a pieno ritmo”. Paese covid-free in massima sicurezza, dopo il 2019 strepitoso quest’anno finora perdita dell’80 per cento. La perla della Costiera amalfitana confida in settembre e ottobre. “Ma c’è già forte voglia di venire” “Cerchermo di far riprendere anche la Movida sfruttando le nostre spiagge” “Ci vorrebbe un aiuto serio dal Governo . Il mancato introito del 40% nella Cassa comunale”