Al via il primo evento espositivo della rassegna “𝗜 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗼”, la manifestazione realizzata dall’𝑨𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑵𝒆𝒎𝒆𝒔𝒊, in collaborazione con il 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝑺𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒐, 𝑭𝒐𝒏𝒅𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑺𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒐 e Peninsulart, per ricordare la figura di Lucio Dalla nel decennale della sua scomparsa.

Nel concept dell’evento, ogni passione di Dalla è collegata ad un colore e l’arte in particolare è stata identificata con il giallo ed è così che Villa Fiorentino si vestirà di questo colore all’esterno proiettando luci sulla facciata della villa, mentre le sale ospiteranno una serie di opere ispirate al cantante.

In mostra gli artisti

Daniela Alfarano, Luca Cavalca, Mattia Consonni, Claudio Cuomo, Bruno de Gennaro, Silvia Fiorenza, Alessandro Flaminio, Omar Galliani, Jorit, Luigi Masecchia, Ugo Nespolo, Luigi Puglisi, Paolo Sandulli e Domenico Sepe.