4 novembre 2019. Casa di riposo S. Michele. Pubblicato da Positanonews su Lunedì 4 novembre 2019

Amalfi rende onore alla giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata il 4 novembre, con una cerimonia in piazza Municipio. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano ha ripristinato da alcuni anni questa cerimonia civile con la solenne posa di una corona d’alloro ai caduti, ai piedi del monumento alla loro memoria che si erge nello spiazzo della residenza municipale.

La reposizione del serto d’onore avverrà in mattinata alla presenza di autorità civili e militari, che tributeranno i giusti onori a quanti hanno versato il loro sangue per l’Unità Nazionale dell’Italia e renderanno omaggio alle Forze Armate, che oggi sono custodi della pace, della sicurezza e della libertà.

La cerimonia è occasione per sottolineare i valori di unità nazionale, indipendenza e democrazia che la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate celebra, lasciandoli in vivo ricordo nell’animo dei cittadini, che sono tutti invitati a partecipare alla manifestazione, per commemorare assieme i padri che ci hanno lasciato in pegno un’Italia unita e libera e per rendere i giusti onori ai loro figli in divisa, che oggi servono la Patria animati dagli stessi alti ideali.

lunedì 4 novembre 2019 ” Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate ” a Sorrento.

lunedì 4 novembre 2019 ” Festa dell’Unità Nazionale e delle Foze Armate ” a Massa Lubrense.