Domenica 2 settembre 2018 si svolgerà a Furore 32esima edizione dei tuffi dalle grandi altezze.

Un evento irrinunciabile, da terra o da mare, per ammirare le acrobazie dei supermen dell’acqua. Torna l’appuntamento con i tuffi dal Fiordo di Furore. Il Marmeeting numero 32 si terrà domenica 2 settembre 2018 alle ore 15.30, ed assegnerà la Mediterranean Cup di tuffi dalle grandi altezze. La manifestazione sarà trasmessa in diretta per 2 ore su RaiSport.

Sedici atleti si esibiranno nella suggestiva cornice della costiera amalfitana, lanciandosi dalla pedana posizionata all’altezza del ponte stradale di Furore. Ventotto metri a picco sul mare, velocità di punta durante il tuffo: 100 chilometri orari.

Dietro il Marmeeting c’è un folto staff coordinato e diretto da Oreste Varese, ideatore dell’evento e presidente dell’Associazione Marmeeting, che riunisce professionisti del mondo sportivo e ricercatori ambientali, convinti di poter realizzare un progetto che accomuni il rispetto per l’ambiente alla spettacolarizzazione dello sport estremo.

La partecipazione all’evento è gratuita

video dall’archivio di positanonewstv