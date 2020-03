Smontate la vostra scopa, stendete un tappetino a terra, indossate abbigliamento ginnico e seguite le indicazione di Federica, che abbiamo appositamente contattato in esclusiva per Positanonews e i suoi lettori. Semplici esercizi per tutte tutte le età, necessari a tutti noi in questo periodo di costrizione all’immobilismo forzato, in cui ci trasciniamo, la gran parte, da un divano all’altro, dalla sedia da pranzo alla poltrona. 10 minuti, non di piú, al mattino e alla sera, da fare in qualsiasi posto, in stanza o sul balcone. Federica ci accompagnerà in questo periodo con altri video, questo lo potete vedere sul canale youtube di Positanonews tra pochi minuti.