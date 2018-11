Domenica 18 novembre per il 14° anno, l’imperdibile appuntamento per gli appassionati di motori: Lo slalom Sorrento-Sant’Agata.

Appuntamento sabato 17 novembre dalle 15 alle 19 all’hotel Vesuvio per le verifiche tecniche alle vetture in gara. 86 i partecipanti alla gara.

La partenza domani mattina alle ore 9:30, con il via della prima delle tre manche in programma. La premiazione alle ore 17 all’hotel Due Golfi. Il percorso verrà chiuso al traffico dalle 8:30 a fine gara.

TOVETTURA SCUDERIA CLASSE

98 MASCOLO Michele Fiat 500 Giannini Scuderia Vesuvio HST 2 700

97 SORRENTO Giuseppe Renault 5 Gt turbo Scuderia Vesuvio N 2000

96 STAIANO Raffaele Peugeot 205 Rallye Progetto Corsa Promosport A 1400

95 CASO Giacomo A 112 Abarth Progetto Corsa Promosport S3

94 DI PALMA Matteo Fiat 127 Progetto Corsa Promosport S3

93 GARGIULO Liberato Peugeot 205 Rallye Progetto Corsa Promosport S4

92 STAIANO Antonio – U 23 – Peugeot 205 Rallye S4

91 DURANTE Aniello Fiat Uno 70 Scuderia Vesuvio S4

90 TEODONNO Raffaele Fiat Punto Scuderia Vesuvio S5

89 BARCA Vincenzo Fiat 500 Sporting Piloti per Passione RS 1.4

88 MARRA Nicola Maurizio Fiat 500 Piloti per Passione RS 1.4

87 PRESTA Fabio Peugeot 106 Rallye Kronoracing RS 1.4

86 ORVETTI Felice Mini Cooper Jcw Tirreno Motorsport RSTB 1.6

85 TERMINIELLO Gioacchino – U 23 – Citroen Saxo Vts Progetto Corsa Promosport RS 1.6 Plus

84 MILO Provino Citroen Saxo Vts Scuderia Vesuvio RS 1.6 Plus

83 GARGIULO Michele Renault Clio Rs Team Autoservice Sport RS 2.0 Plus

82 ICUCHI Niki Peugeot 106 Rallye Power Racing P.L. N 1400

81 DE GENNARO Francesco – U 23 – Peugeot 106 Rallye Progetto Corsa Promosport N 1400

80 PARLATO Vincenzo Peugeot 106 Rallye Progetto Corsa Promosport N 1600

79 MILO Luigi Citroen Saxo Vts Scuderia Vesuvio N 1600

78 STAIANO Mario Peugeot 106 16v Progetto Corsa Promosport N 1600

77 STAIANO Paolo Peugeot 106 16v Progetto Corsa Promosport N 1600

76 MASTELLONE Antonino Peugeot 106 16v N 1600

75 RUOCCO Gennaro Peugeot 106 16v Scuderia Vesuvio N 1600

74 DE GREGORIO Liberato – U 23 – Peugeot 106 16v Tirreno Motorsport N 1600

73 DI LEVA Antonino Peugeot 106 16v Progetto Corsa Promosport N 1600

72 DE GREGORIO Liberato Citroen Saxo Vts Tirreno Motorsport N 1600

71 STARACE Alfredo Fiat Seicento Sporting Autosport Sorrento Racing A 1150

70 CINQUE Giuseppe Fiat Seicento Sporting Progetto Corsa Promosport A 1150

59 MARCIANO Roberto – U 23 – Peugeot 106 Rallye Tirreno Motorsport A 1400

58 BUONOCORE Sebastiano Peugeot 205 Rallye Scuderia Vesuvio A 1400

57 FIORENTINO Francesco Citroen Saxo Vts Tirreno Motorsport A 1600

56 ERCOLANO Antonino – U 23 – Citroen Saxo Vts Tirreno Motorsport A 1600

55 TERMINIELLO Antonio Peugeot 106 16v Tirreno Motorsport A 1600

54 RUOCCO Giuseppe Peugeot 106 16v Tirreno Motorsport A 1600

53 MASCOLO Francesco Fiat 500 Scuderia Vesuvio BC 700 Gr. 5

52 VITALE Antonio Fiat 500 Scuderia Vesuvio BC 700 Gr. 5

51 SAVARESE Pasquale Fiat 500 BC 700 Gr. 5

50 CUOMO Domenico Fiat 500 BC 700 Gr. 5

49 MASCOLO Francesco Fiat 500 Furore Motorsport BC 700 Gr. 5

48 DE GREGORIO Antonino Fiat 500 Autosport Sorrento Racing BC 700 Gr. 5

47 DE GREGORIO Marcello Fiat 500 Scuderia Vesuvio S1

46 FUSCO Silvestro Fiat 500 Tramonti Corse S1

45 RUOCCO Carmine Fiat 126 S1

44 ALLOTTA Vincenza – F – Fiat 126 A.S.D. Armanno Corse S1

43 PRISCO Raffaele Fiat Cinquecento Scuderia Vesuvio S3

42 CIAMPA Gennaro Peugeot 106 Rallye Progetto Corsa Promosport S4

41 BISOGNO Marcello Fiat 127 Progetto Corsa Promosport S4

40 FERRAIUOLO Giuseppe Peugeot 106 Gti Progetto Corsa Promosport S5

39 STAIANO Mario Peugeot 205 Gti Progetto Corsa Promosport S6

ELENCO DEGLI ISCRITTI

CONCORRENTE/CONDUTTORE

38 MAGLIANO Valerio Renault 5 Gt turbo Progetto Corsa Promosport S7

37 ESPOSITO Antonino Renault 5 Gt turbo Progetto Corsa Promosport S7

36 PANE Mario Renault 5 Gt turbo S7

35 PASQUA Giuseppe Renault 5 Gt turbo S7

34 POLLIO Giuseppe Renault 5 Gt turbo Scuderia Vesuvio S7

33 PADOVANO Luigi Renault 5 Gt turbo Scuderia Vesuvio S7

32 MANNA Salvatore Peugeot 205 Rallye E1 1400

31 PALLADINO Flavio Peugeot 205 Rallye Furore Motorsport E1 1400

30 DI DOMENICO Giuseppe – U 23 – A 112 Abarth Riccia Corse E1 1400

29 AVITABILE Domenico A 112 Abarth Scuderia Vesuvio E1 1400

28 ALLOCCA Pasquale Fiat Seicento Sporting Scuderia Vesuvio E1 1400

27 MARZUILLO Antonino Renault Clio Rs Autosport Sorrento Racing E1 2000

26 DEL PIZZO Manlio Renault 5 Gt turbo Scuderia Vesuvio E1 +2000

25 VUOLO Giancarlo Renault 5 Gt turbo Scuderia Vesuvio E1 +2000

24 DI CESARE Fabiano – U 23 – Fiat 126-Suzuki Molise Racing E2 SH 1150

23 CUOMO Andrea Autobianchi Y10-Suzuki Autosport Sorrento Racing E2 SH 1150

22 GARGIULO Franco Fiat 126 Victor 77-Suzuki Progetto Corsa Promosport E2 SH 1400

21 DE GREGORIO Francesco Peugeot 106-Suzuki Autosport Sorrento Racing E2 SH 1400

20 ASTARITA Nicola Fiat Cinquecento P1

19 RUSSO Francesco Pasquale Fiat Cinquecento Progetto Corsa Promosport P1

18 CUOMO Roberto A 112 Abarth Progetto Corsa Promosport P1

16 CORBO Antonio Fiat 600 Progetto Corsa Promosport P1

15 DI LEVA Salvatore Fiat 126-Kawasaki Progetto Corsa Promosport P2

14 CORMIDI Massimiliano Peugeot 106-Suzuki Cilento Corse P2

12 SELLITTO Michele Peugeot 106-Bmw Progetto Corsa Promosport P2

11 CESARANO Antonino Proto- Progetto Corsa Promosport VST 1300

10 DI MARTINO Giuseppe Radical Prosport-Suzuki Tirreno Motorsport E2 SC 1400

9 LUCIBELLO Antonino Radical Sr4-Suzuki Scuderia Vesuvio E2 SC 1400

8 MICCIO Gianluca Radical Sr4-Suzuki Progetto Corsa Promosport E2 SC 1400

7 CAPUTO Nunzio Mario Radical Sr4-Suzuki Progetto Corsa Promosport E2 SC 1600

6 ESPOSITO Cataldo Radical Sr4-Suzuki Autosport Sorrento Racing E2 SC 1600

5 CASTELLANO Salvatore Radical Prosport-Suzuki Progetto Corsa Promosport E2 SC 1600

4 MIGLIONICO Saverio Radical Sr4-Suzuki Power Racing P.L. E2 SC 1600

3 SCHILLACE Emanuele – U 23 – Radical Sr4-Suzuki T.M. Racing E2 SC 1600

2 VENANZIO Salvatore Radical Sr4-Suzuki Scuderia Vesuvio E2 SC 1600

1 VINACCIA Luigi Osella Pa9/90-Honda Autosport Sorrento Racing E2 SC 20

ATTIVITÀ DI BASE

14° SLALOM SORRENTO – SANT’AGATA

12° Memorial Giovanni Persico – 10° Trofeo Franco Mastellone

Coppa ACI Slalom 4^ zona – 17 > 18 novembre 2018

E