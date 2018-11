Diretta video dagli inviati di Positanonews.

Alla chiusura della prima manche:

1° Venanzio

2°Miglionico

3°Schillace

4°Castellano

5°Vinaccia

6°Miccio

7°Esposito

8°Di Martino

Massa Lubrense / Sorrento. L’appuntamento sportivo di oggi il 14° Slalom che si terrà a Sant’Agata sui due Golfi. Un evento imperdibile ed emozionante che coivolgerà per il 14° anno la nostra penisola.

La gara, organizzata dal Rombo Team di Napoli, si corre sul tracciato classico degli anni scorsi, dal bivio che conduce al borgo di Priora fino alle porte di Sant’Agata sui due Golfi. Tre chilometri con undici chicane per rallentare la velocità media delle vetture.

Ieri pomeriggio i preparativi: le verifiche tecniche delle vetture, dalle 15 alle 19, presso l’hotel Vesuvio. La partenza dalle ore 9:30, con il via della prima delle tre manche in programma. La premiazione alle ore 17 all’hotel Due Golfi. Il percorso verrà chiuso al traffico dalle 8:30 a fine gara.

La corsa rinnova, tra l’entusiasmo degli appassionati della costiera, il duello tra i piloti locali, in primis il veterano Luigi Vinaccia quattro volte campione d’Italia e vincitore della scorsa edizione ed il giovane rampante Salvatore Venanzio , due volte tricolore nel 2014 e 2016.

Ottantasei i piloti iscritti. Tra questi puntano alla vittoria il lucano Saverio Miglionico, campione d’Italia 2017, ed il siciliano Emanuele Schillace, che ha appena conquistato il casco tricolore nella graduatoria Under 23 2018, entrambi su Radical SR4 1600. Tra gli outsider Salvatore Castellano, al volante di una Chiavenuto motorizzata Suzuki 1600. In linea con gli aspiranti alle prime posizioni anche lo “sceriffo” Cataldo Esposito, 65 anni, con un’altra Radical SR4 (sempre motorizzata Suzuki 1600), vetture di fabbricazione inglese distribuite in Italia dall’Autosport Sorrento.