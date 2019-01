Il Sole in questa settimana prosegue ancora la sua marcia in Capricorno, in compagnia di Plutone, Mercurio e Saturno, mentre Venere e Giove li troviamo in Sagittario, accompagnati nella giornata di lunedì 14 da un bel trigono a Marte in Ariete, dove troviamo anche Luna e Urano. Week-end caratterizzato da forti conflitti tra Luna in Cancro e i numerosi pianeti in Capricorno, mentre il Sole domenica 21 raggiunge il segno dell’Acquario, favorevole a sport invernali. I Forti valori in Sagittario possono favorire, migliorare la situazione dei paesi di lingua spagnola, portoghese, mentre ne risentono negativamente Inghilterra e paesi anglosassoni. Marte impulsivo prosegue il suo cammino in Ariete.