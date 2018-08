SORRENTO . VOLONTARI WWF IN APNEA PER RIPULIRE “A FONDO” LA REGINA GIOVANNA!!!

Sorrento, i volontari del WWFTerre del Tirreno hanno lavorato da soli,in apnea e, ancora una volta, a costo zero!!!Sono bastati due pomeriggi ealcune ore di lavoro per togliere dai fondali del Parco Marino Punta Campanella, nel sito della Regina GiovannaaSorrento, ben 300 chili di ferro tra tubolari di ponteggi e travi arrugginite. I materiali sono poi stati recuperati dalla società Penisolaverdee avviati al riciclaggio.

L’operazione di pulizia dei fondali segue la bonifica a terra operata dal WWF durante il tour nazionale “Spiagge Plastic-free”, che ha ripulito nel corso dell’estate numerose spiagge dai rifiuti (Tordigliano, Crapolla, Regina Giovanna e altre) accendendo i riflettori sul grave problema delle materie plastiche e dei danni irreversibili causati dalla sua diffusione nei mari all’ecosistema e all’uomo.

Regina Giovanna Sorrento pulizia fondali del WWF

