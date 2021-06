Sorrento in prima fila per la protezione dell’ambiente e ha onorato nel migliore dei modi la giornata Mondiale. Una tonnellata di rifiuti tra reti, plastica, nasse ed altri attrezzi per la pesca sono state recuperate questa mattina nello specchio d’acqua antistante Marina Grande, a Sorrento, nell’ambito della Giornata Ecologica del Mare, promossa dal Comune di Sorrento, in collaborazione con Penisolaverde e con il patrocinio della Fondazione UniVerde.

