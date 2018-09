Sorrento pulizia dei fondali col Ministro Costa. Una grande soddisfazione per il consigliere delegato all’ambiente, dell’amministrazione del sindaco Giuseppe Cuomo, Luigi Di Prisco.

Oggi è stata una giornata molto importante per Sorrento per due ragioni: una per l’onore di aver ospitato il ministro dell’ambiente che dopo aver costatato il grande lavoro che svolgiamo da anni grazie a sinergie tra enti, militari e volontari per i fondali, si è complimentato per quanto svolto; due perché abbiamo notato che nelle zone di fondale antistante ai pescherecci, già bonificate in precedenza non c’e più presenza di nuovi rifiuti, segno questo che l’attività svolta sta dando i frutti sperati

FOTO FRANCESCO IOVINO