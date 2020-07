Sorrento, causa Pignatella: ecco il dissequestro che annulla l’ordinanza del 2003

Da quanto si evince dall’ordinanza di dissequestro l’ordinanza del 2003 non ha alcuna validità.

L’allora sindaco di Sorrento Marco Fiorentino, ricordiamo emanò l’Ordinanza n. 220. Con la quale si ordinava ai proprietari della zona di “non praticare e di non far praticare” l’intera l’area in questione.

Tale decisione scaturì dalla relazione del Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Comunale a seguito del sopralluogo del 14/05/2003 sull’intera area e nella zona prossima al mare, parte della quale ricade in zona demaniale marittima.

