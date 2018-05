Sorrento Calcio festa per la serie D a Villa Fiorentino e la città si veste in rossonero

Sorrento Calcio festa la serie D a Villa Fiorentino e la città si veste in rossonero. Anche un collegamento con Gianluigi Aponte MSC che ha dimostrato la vicinanza alla squadra. Presenti tutti i dirigenti la squadra, il mister Antonio Guarracino a Villa Fazzoletti. Un momento di festa poi il serrate le righe perchè la D sarà un impegno non facile.È stata una festa per la D, una festa per il calcio, ma per lo sport in generale. Consegnata una targa a Sveva Schiazzano, la campionessa di nuoto di Massa Lubrense ora negli Stati Uniti d’ America.

Soddisfazione per i dirigenti presidente Giuseppe Cappiello ai suoi vice Franco Ronzi, Paolo Durante e Salvatore Di Leva, lo staff tecnico che fa capo al mister Antonio Guarracino con il suo secondo Luigi Cappiello e l’allenatore dei portieri Silvio Somma, il responsabile medico Epifano D’Arrigo, il fisioterapista Giancarlo Colonna, il massaggiatore Antonino Esposito ed il collaboratore Antonino Palomba.

Ecco i fantastici campioni

Portieri: Giuliano Munao, Francesco D’Esposito e Lorenzo Leone;

Difensori: Giuseppe Calabrese, Giuseppe Chiaro, Natale Di Gregorio, Luigi Esposito, Antonio Guarro, Salvatore Marino, Marcello Mozzillo, Velio Raimondi, Gabriele Reich e Danilo Tizzano;

Centrocampisti: Carmine Bellotti, Francesco Di Ruocco, Alessandro Gargiulo, Vincenzo Masi, Patrizio Mennella, Marco Pepe, Luigi Rizzo e Raffaele Ruocco,

Attaccanti: Biagio Bosco, Fabio Cifani, Alessandro Falanga, Raffaele Fiorentino, Alfonso Gargiulo, Alfredo Guastella, Ciro Nocera, Ciro Schettino e Ciro Vacca.

Sorrento calcio festa per la D

1 di 12