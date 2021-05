Sant’Agnello, la bellezza del Viale dei Pini un modello per la costa di Sorrento . La “bellezza” salverà il mondo.. E gli alberi danno salute.. Fiori e alberi sono un insieme di bellezza e salute, benessere e serenità, non solo è anche un bel biglietto da visita . L’intervento in Penisola sorrentina , che già Positanonews aveva sottolineato come un esempio per la provincia di Napoli e la Campania all’evento dell’hotel Alpha per la ripartenza e al sindaco Sagristani , ha avuto l’apprezzamento di Claudio d’ Esposito Presidente del WWF Terre del Tirre

Viale dei Pini a Sant'Agnello

1 di 7