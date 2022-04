Sant’Agnello, il Ristorante “Ciao Totò” gestito per un giorno dai ragazzi della Cooperativa Sociale Alma

Sant’Agnello, i ragazzi Abilmente Lavoro della Cooperativa Sociale Alma hanno accettato l’invito pervenuto per la gestione di un ristorante per un giorno. Questa volta ad aprire le porte è il Ristorante “Ciao Totò”, nelle persone di Giuseppe Porzio e sua mamma Rosa Staiano. I ragazzi sono stati coinvolti in diverse mansioni, dall’aiuto cuoco, preparando le varie materie prime, alla mise en place di base. Dal nostro punto di vista e soprattutto da quello dei ragazzi, questo momento di formazione e di condivisione, è stato un vero successo. Vedere i ragazzi perfettamente organizzati, fattivamente collaborativi e sentire la loro gratificazione per essere stati all’altezza del compito affidato, ci rende particolarmente riflessivi sull’apertura a nuove possibilità!

