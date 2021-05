Roscigno Vecchia e la storia di Giuseppe Spagnuolo

Roscigno Vecchia è paesino abbarbicato tra i monti Alburni risale al 1500 circa. Nel 1908 è stato decretato lo sgombero del paesino e dal 2001 non vi abita più nessuno tranne Giuseppe Spagnuolo, un eccentrico anziano estremamente acculturato, che a vedersi sembra la fusione tra Garibaldi ed il nonno di Heidi. Giuseppe vive completamente solo in questo piccolo borgo ormai in rovina, conduce una vita semplice e solitaria in assenza di ogni comfort (la sua abitazione è priva di corrente elettrica e di acqua corrente). Egli stesso si definisce “abusivo, unico e speciale”.

