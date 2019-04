Ravello, Villa Rufolo . Work in progress, nuovi servizi igienici. Dopo più di 25 anni, #VillaRufolo si dota di nuovi servizi igienici. La vecchia scala di ferro e legno ha lasciato il posto ad una struttura in muratura che sarà anche la base per un elevatore che permetterà di abbattere una delle ultime barriere architettoniche presenti nel complesso.

(ph. Pino Izzo)

Villa Rufolo Ravello bagni igienici

1 di 5