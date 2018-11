Nel Centro Culturale Comunale di Piano di Sorrento in via delle Rose a cura del Circolo Endas Penisola sorrentina onlus è in corso l’ultima pubblicazione dell’avvocato Augusto Maresca, “Lettere da Piano di Sorrento”. una raccolta di commenti, riflessioni, giudizi, su fatti di cronaca, tematiche sociali, ambientali e politiche della Penisola sorrentina e non solo, selezionati tra quanto pubblicato dall’autore da oltre un decennio sul giornale online Positano news diretto da Michele Cinque.

